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28 Şubat 2023 Salı 18:14:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 18:14:00

Depremzedelere fahiş kira fiyatı veren ilanlarla ilgili soruşturma

Kaynak: TRT Haber

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra deprem bölgesindeki vatandaşların yoğun şekilde Ankara'ya geldiği ve bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri ve emlakçıların satış- kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde ulaşan yoğun şikayetler üzerine araştırma yapıldığı belirtildi.

Alışveriş sitelerine verilen ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar olduğunun belirtildiği açıklamada, "İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" bilgisi verildi.

Etiketler : Başsavcılık deprem konut satış kiralama

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