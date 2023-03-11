Depremzedelere 84 ton yardım "demir kanatlar"la ulaştırıldı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da depremzedelere yardım faaliyetleri devam etti.

Kırsal mahallelere TSK'ya ait helikopterlerle gece-gündüz yardım malzemeleri ulaştırılırken, vatandaşlar devletin şefkat elini omuzlarında hissetti.

127 SORTİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Helikopterle özellikle Doğanşehir, Akçadağ ve Pütürge ilçelerinin kırsalına 9 Şubat'tan bugüne kadar 127 sorti gerçekleştirilerek gıda başta olmak üzere çadır ve çeşitli malzemeleri depremzedelere teslim edildi.

TSK personeli, "demir kanatlar"la 9 Şubat-11 Mart arasında 114 saat 9 dakikalık uçuşla 84 bin 170 kilogram yardım malzemesini depremzedelere ulaştırdı.

Mehmetçik kırsaldaki vatandaşlara 634 çadır da götürdü.

Ekiplerin helikopterle yardım malzemesi ulaştırma faaliyetinin aralıksız süreceği öğrenildi.