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21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:55:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:55:00

Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 5 ayda 6 milyar 275 milyon 696 bin lira kira yardımı ödemesi yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 197 günün geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ağustos ayında 137 bin 314 ev sahibi ailemize 760 milyon 388 bin lira, 160 bin 629 kiracı ailemize 498 milyon 651 bin lira olmak üzere toplam 297 bin 943 ailemize 1 milyar 259 milyon 39 bin lira kira yardımı ödemesi yapıldı. 5 ayda ise toplam 6 milyar 275 milyon 696 bin lira kira yardımı ödemesi gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında biz biriz, beraberiz."

Etiketler : ali yerlikaya depremzede kira yardımı
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