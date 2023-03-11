Depremzedeler seçim için 17 Mart'a kadar adres beyanı yapabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ), 14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi adına depremzedeler için bir duyuru yayımladı.

Buna göre, yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerler de dahil, diğer il veya ilçelerden birine taşınan depremzedeler ve aynı il ya da ilçe içerisinde başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri yerlerde barınan depremzedeler, bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları adres beyanını 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden yapabilecek.

18 Mart 2023 tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler ise ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılacak.