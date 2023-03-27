Depremzedeler konuştu: Zorlukları Başkan Erdoğan'la aşarız

Asrın felaketi depremlere Malatya da yakalanan Seçen ailesi evlerinin ağır hasar alması nedeniyle Konya'ya geldi. Sıfır evlerini depremzedelere açan Dedemli Mahallesine yerleşen aile gösterilen ilgiden oldukça mutlu. Eşi, çocuğu, anne ve babası ile birlikte yaşayan Mahmut Seçen (25), "Daha öncede deprem yaşadık ama bu çok farklıydı. Ev deniz gibi dalgalanıyordu. Giden malımız olsun, çok şükür canımız sağ, devletimiz ayakta. Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi tek yürek olup bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketi depremlerde 11 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Depreme Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesindeki 3 katlı apartmanda yakalanan Seçen ailesi de güçlükle kendilerini dışarı atarak kurtulabildi. İkinci depremde de yıkılan bir binanın altında kalmaktan kurtulan aile evlerinin ağır hasarlı olması nedeniyle Konya'ya geldi. Dedemli Mahallesi sakinlerinin depremzedeler için verdiği evlerden birine yerleşen aile, kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

'EVİMİZ DENİZ DALGASI GİBİ DALGALANIYORDU'

Eşi, kızı, anne ve babasıyla birlikte yeni bir düzen kurduklarını belirten Mahmut Seçen, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Seçen, "O gece deprem olduğunda yerimden sıçradım. Yatağın yanında eşimde çocuğumuzu emziriyordu. Hemen üzerlerine atladım. Bir yandan da dolaplar birbirlerine vuruyordu. Öyle bir vuruyordu ki böyle bir şeyi daha önce görmedim. Hemen aşağıya indik. Ailemin yanına gittik. Öğlenki depremde de bulunduğumuz yerin yanındaki ev yıkıldı. Az kalsın üzerimize yıkılacaktı. 7.7 veya 7.6 diyorlar ama sanki 10'un üzerinde bir sarsıntı ile sallandık. Daha önceki Malatya depremini de yaşadık ama bunun etkisi çok daha fazlaydı. Ev deniz dalgalanıyor gibi dalgalandı. Allah bir daha yaşatmasın. Bunu atlatması da çok zor. Konya'ya geldik. Bize sıfır evlerini açtılar. Bizi çok güzel karşıladılar ve ağırladılar. Her eksiğimizi giderdiler. Cebimizdeki paraya kadar verdiler. Ne güzel insanlarımız varmış dedim. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten buranın halkı tek yürek olmuş. Tek yürek olunca her şeyin üstesinden gelebiliyoruz. Sürekli kapımız çalınıyor, ihtiyaç olup olmadığını soruyorlar. Bu ilgi karşısında gözlerimiz doluyor" dedi.

'DEPREMEZEDE VEFASI'

Malatya'ya dönme niyetlerinin de olduğunu da belirten Seçen, "Malatya doğup büyüdüğümüz yer. Tabi ki dönme isteğimiz var. Konya'da da durumunu ayarlayabilirsem burada da kalırım. Bize kol kanat germişler, bize evlerini açmışlar, bizde burada kalıp onlar için faydalı bir şeyler yapmak isteriz. Burayı çok sevdik" ifadelerini kullandı.

"BU ZORLUĞU ANCAK ERDOĞAN İLE AŞARIZ"

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evi yıkılan ve Emlak Konut GYO tarafından kurulan prefabrik evlere geçen Hayatullah Kartal, yaşadıklarını anlattı. İlk depreme, oruç tutmak için sahura kalktığı esnada yakalanan Kartal, "Mutfakta sahur yaparken şiddetli bir gürültü oldu. Yağmur yağdığı için bir yere şimşek düştü sandım. Arkasından hemen deprem geldi. Sadece, 'deprem oluyor uyanın' dediğimi hatırlıyorum. Ayakta duramadığım için 4 çocuğumun bulunduğu yan odaya geçemedim. Çığlık çığlığa kalktılar.

"KEŞKE BÜTÜN EVLER YIKILSAYDI DA KİMSE ÖLMESEYDİ"

Elektrikler gitti, kapılar açılmadı. Tek deprem içerinde ayrı ayrı 3 sarsıntı yaşadık. Son sarsıntıda bir araya toplanıp beraber ölelim dedik. Kızlarımdan biri kapıya vurmaya başladı. Dışarıdakiler sesimizi duydu, 5-6 kişi kapıyı kırarak açıp, bizi kurtardı. Dışarıya çıktıktan 2 dakika sonra evimiz ve marketimiz yıkıldı. Otomobil de altında kaldı. O kadar insan, eş, dost, akraba kaybettik. Onları düşündükçe hiçbir şey umurumda değil. Keşke bütün evler yıkılsaydı da kimse ölmeseydi. Allah'ım bir daha yaşatmasın.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN, BURASI SARAY ÜSTÜ SARAY"

Çadırda kaldığımız sürede asker, polis ve diğer görevliler bize çok iyi ve ilgili davrandı. Daha sonra burası nasip oldu. Burası bizim için saray, hatta saray üstü saraydayız. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Allah uzun ömürler versin. Biz kendisinden her türlü memnunuz, inşallah yine başımızda kalır. Çünkü bu zorluğu ancak onunla aşarız. Biz buna inanıyoruz. Ülkemiz, vatanımız, bayrağımız sağ olsun, ayakta dursun" dedi.