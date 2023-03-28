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28 Mart 2023 Salı 17:55:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 17:55:00

Depremzedeler için yollara düştüler

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İstanbul'da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde Acil Tıp Uzmanı olarak çalışan Abdurrahman Ak ile öğretmen eşi Şeyma Ak, depremlerin ardından memleketlerinde yardım faaliyetlerine katılmaya karar verdi. İstanbul'dan kendi imkanları ve arkadaşlarının destekleriyle temin ettikleri yardım malzemelerini araçlarına yükleyen çift, Kahramanmaraş'ın kırsal kesimlerinde dağıtıyor.

Abdurrahman Ak ile öğretmen eşi Şeyma Ak, depremlerin ardından memleketlerinde yardım faaliyetlerine katılmaya karar verdi. İstanbul'dan kendi imkanları ve arkadaşlarının destekleriyle temin ettikleri yardım malzemelerini araçlarına yükleyen çift, Kahramanmaraş'ın kırsal kesimlerinde dağıtıyor. Şeyma Ak, Kahramanmaraş'ta doğup büyüdüğünü anlattı. İşleri gereği İstanbul'da yaşadıklarını belirten Ak, "İstanbul'da yaşıyoruz ama ailemiz, sevdiklerimiz, akrabalarımız burada. Mümkün olduğunca sürdürülebilir ve sürekli yardım yapmak istiyoruz. Ne zaman fırsat bulursak ayda bir de olsa küçük büyük demeden depremzede hemşehrilerimize yardım yapmayı ve bunu sürekli hale getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu. Yardım faaliyetlerini özellikle köylerde sürdürdüklerini ifade eden Ak, ellerinden geldiğince hijyen malzemesi, çocuklara oyuncak ve kitap dağıttıklarını dile getirdi. Doktor Abdurrahman Ak ise Türkiye'nin büyük bir deprem felaketini yaşadığını söyledi. Böylesi zor bir süreçte herkesin imkanı dahilinde dayanışma örneği göstermesi gerektiğini vurgulayan Ak, "Arkadaşlarımızla beraber arabamıza sığdığı kadar yardım malzemesi aldık. Buradaki kırsal bölgelere yardım malzemesi dağıtıyoruz. Elimizden ne kadar gelirse her fırsat bulduğumuzda İstanbul'dan yardım malzemelerini toplayıp Kahramanmaraş'a geleceğiz." dedi.

Etiketler : şeyma ak depremzede yardım

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