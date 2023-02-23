Depremzedeler için psikososyal destek hizmeti
Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 583 bin 751 kişiye psikososyal destek hizmeti sağlandığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremden etkilenen illerde 583 bin 751 kişiye psikososyal destek hizmeti sağladıklarını bildirdi.
Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 3 bin 326 personelimizle 583 bin 751 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 3 bin 533 personelimizle 274 bin 933 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık."
Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 3.326 personelimizle 583.751 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 3.533 personelimizle 274.933 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık.@tcailesosyal#BirlikteGüçlüyüz ����#KırmızıYelekliler pic.twitter.com/2sDiNDbApT— Derya Yanık (@deryayanikashb) February 23, 2023
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