Depremzededen Ekrem İmamoğlu'na tepki: Elleme beni, deprem bitti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 gün önce yaşanan deprem sebebiyle çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu depremin merkez üssü Gölyaka ilçesini gezerken bir depremzedenin tepkisi ile karşılaştı. İmamoğlu'nun el hareketinden rahatsızlığını yüksek sesle dile getiren bir kadın “Elleme beni” diyerek tepkisini ortaya koydu. Depremzede kadın “deprem geçti deprem” ifadesiyle İmamoğlu'na ziyaret için geç kaldığını da hissettirdi. İmamoğlu karşılaştığı tepkiye “olsun, olsun” diyerek karşılık verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 gün önce yaşanan deprem sebebiyle çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu depremin merkez üssü Gölyaka ilçesini gezerken bir depremzedenin tepkisi ile karşılaştı.
"ELLEME BENİ!"
Düzce kent meydanında ve Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkentlerde depremzede vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Ekrem İmamoğlu, Gölyaka'da bir depremzede kadının yanağına dokunmak istedi. Ancak Ekrem İmamoğlu, burada depremzede kadından beklemediği tepki ile karşılaştı. Kafasını hızla geriye çeken kadın, "Elleme beni, deprem bitti" diye bağırdı. Ekrem İmamoğlu ise yoluna devam ederken, 'olsun' demekle yetindi.
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