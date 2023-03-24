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"Teröristlerle işbirliği yapıyorsun"
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24 Mart 2023 Cuma 20:45:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 20:45:00

Depremzede vatandaştan Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi... "Teröristlerle işbirliği yapıyorsun"

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CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da konuştu. Ziyaret sırasında depremzede vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken, bir vatandaş da "Git sen teröristlerle gez, dağa çık, buraya gelme. Teröristlerle işbirliği yapıyorsun. Teröristlerle işbirliği yapan burada gezemez." diyerek tepkisini dile getirdi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'yı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ile ziyaret etti, Emeksiz Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Depremden etkilenen mahalleleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Ziyareti sırasında bazı vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nu yuhalarken, bir kişi "Git sen teröristlerle gez, dağa çık, buraya gelme. Teröristlerle işbirliği yapıyorsun. Teröristlerle işbirliği yapan burada gezemez." diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir vatandaş ise "HDP'ye bakanlık verecek misiniz? Başkanım göz boyamayın, onu söyleyin." diye tepki gösterdi.

Etiketler : chp hdp kahramanmaraş deprem

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