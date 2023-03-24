Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'yı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ile ziyaret etti, Emeksiz Caddesi'nde incelemelerde bulundu.



Depremden etkilenen mahalleleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Ziyareti sırasında bazı vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nu yuhalarken, bir kişi "Git sen teröristlerle gez, dağa çık, buraya gelme. Teröristlerle işbirliği yapıyorsun. Teröristlerle işbirliği yapan burada gezemez." diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir vatandaş ise "HDP'ye bakanlık verecek misiniz? Başkanım göz boyamayın, onu söyleyin." diye tepki gösterdi.