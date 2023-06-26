Depremzede öğrenciye ek kontenjan

Başkan Erdoğan, depremzede lise öğrencileri için Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açılacağını duyurdu.

Milyonlarca öğrenci, 4 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ter döktü. Sonuçları 23 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmaından sonra öğrenci ve veliler 3 Temmuz'da başlayacak tercih dönemini beklemeye başladı.

MAĞDURİYET ÖNLENECEK

Heyecanla beklenen tercih süreci öncesi Başkan Erdoğan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen öğrenciler için ek kontenjan açılacağı müjdesini verdi. Sosyal medya hesabından, sınav sonuçlarının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık.

4 İL VE 2 İLÇEYİ KAPSIYOR

Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız. Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.

'POZİTİF AYRIMCILIK'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkan Erdoğan'ın LGS tercihi yapacak depremzede öğrencilere yönelik ek kontenjan müjdesine ilişkin paylaşımda bulundu. "Deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerimizde konuştuğumuz tedbirlerden bir tanesi daha uygulamaya konmuş oldu" ifadesini kullanan Tekin, "Bölgedeki okullara kayıtlı olup LGS'ye giren çocuklarımıza yaraları sarma konusunda küçük bir pozitif ayrımcılık düşündük. Gençlerimize hayırlı olsun. Hayırlı bayramlar" dedi.

'ACIYI UNUTMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞTIM'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılan 562 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını açıkladı. Türkiye'nin birincileri arasında asrın felaketini yaşayan öğrenciler de yer aldı.

"DÜZENLİ DERS ÇALIŞTIM"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, LGS'ye zor şartlarda çalışan Ahmet Yiğit Polat, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alma başarısını gösterdi. Yazılım mühendisi olmak isteyen Polat, depremin üzerindeki olumsuz etkisini ders çalışmasını arttırarak atlattığını söyledi. Türkiye birincileri arasında yer almaktan mutlu olduğu dile getiren, Polat, "Depremin başarımı etkilememesi için sıklıkla ders çalıştım. Başarımı düzenli olarak ders çalışmama ve ortaokuldan bu yana kitap okumama borçluyum" dedi.

'KİTAP OKUYUN' TAVSİYESİ

Polat, "Yakınlarımızı kaybettik evimiz az hasarlıydı ama oturulabilir durumda değildi. Mersin ve Şanlıurfa illerine gittim orada derslerimi çalıştım daha sonra okullar açılınca da buraya geldim ve çalışmalarıma devam ettim. Arkadaşlarıma tavsiyem kendilerini çok kasmasınlar çok ders çalışsınlar ve kitap okusunlar" diye konuştu. w AA

İKİZLERİN HEDEFİ AYNI LİSEDE OKUMAK

Afyonkarahisar'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında girdikleri sınavda 500 tam puan alan 14 yaşındaki ikizler Sena ile Melisa Altuntuğ, İstanbul'da aynı okulda öğrenim görmek istiyor. Kardeşlerden Sena Altuntuğ, sınavı kardeşiyle kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Sınav sürecinde kardeşiyle verimli şekilde ders çalıştıklarını dile getiren Altuntuğ, "Düzenli çalışmaya özen gösterdik. Ailem bize çok destek oldu, her zaman yanımızdalardı. Kardeşimle ayrılmadan lisede de birlikte okuyacağız. Bu sınavı sadece ben kazansaydım çok üzülürdüm" dedi. Melisa Altuntuğ da her gün kardeşiyle düzenli soru çözdüklerini, sıkıldıklarında ise birbirlerine destek olduklarını anlattı.