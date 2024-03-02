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Depremzede Lütfü Savaş'tan hesap soru! "Bir yıldır neredeydin?"
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02 Mart 2024 Cumartesi 21:05:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 21:05:00

Depremzede Lütfü Savaş'tan hesap soru! "Bir yıldır neredeydin?"

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, kentte depremzede vatandaşın sert tepkisi ile karşı karşıya kaldı. Depremzede vatandaş oy istemek için konteyner kenti ziyaret eden Lütfü Savaş'a "Bir yıldan beridir neredeydin? Cenazelerimi gömerken sen neredeydin?" sözleri ile tepki gösterdi.

CHP'nin kriz ve tartışmaların gölgesinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Lütfü Savaş kentte depremzedelerin sert tepkisi ile karşı karşıya kaldı.

Lütfü Savaş, seçim çalışması kapsamında, oy istemek için Belen ilçesinde konteyner kente gitti.

"BİR YILDIR, CENAZEMİ GÖMERKEN NEREDEYDİN?"

Depremzede bir kadın CHP'li Lütfü Savaş'ın deprem felaketi sonrası kendilerine sahip çıkmadığını vurgulayarak, "Bir yıldan beridir neredeydiniz? Bugün buraya kendin için geldin, ben cenazelerimi gömerken, deprem olduğu zaman neredeydin?" sözleri ile tepkisini belirtti.

Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde de depremzedeler tarafından protesto edilmişti.

Etiketler : Lütfü Savaş Depremzedeler Tepki
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