Depremzede Lütfü Savaş'tan hesap soru! "Bir yıldır neredeydin?"

CHP'nin kriz ve tartışmaların gölgesinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Lütfü Savaş kentte depremzedelerin sert tepkisi ile karşı karşıya kaldı.

Lütfü Savaş, seçim çalışması kapsamında, oy istemek için Belen ilçesinde konteyner kente gitti.

"BİR YILDIR, CENAZEMİ GÖMERKEN NEREDEYDİN?"

Depremzede bir kadın CHP'li Lütfü Savaş'ın deprem felaketi sonrası kendilerine sahip çıkmadığını vurgulayarak, "Bir yıldan beridir neredeydiniz? Bugün buraya kendin için geldin, ben cenazelerimi gömerken, deprem olduğu zaman neredeydin?" sözleri ile tepkisini belirtti.

Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde de depremzedeler tarafından protesto edilmişti.