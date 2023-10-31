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31 Ekim 2023 Salı 20:22:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 20:22:00

Depremzede KOBİ'lere faizsiz kredi desteği

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki KOBİ'lere faizsiz kredi paketinin devreye alınacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesindeki KOBİ'lere yeni kredi paketinin devreye alınacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"Deprem Bölgesindeki KOBİ'lerimize yönelik KOSGEB vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz. Dünya Bankası ile iş birliği halinde işletme başına, 200 bin lira ila 750 bin lira faizsiz kredi sağlayacağız. Ayrıca, son aylarda başımızı en çok ağrıtan hayat pahalılığı ve enflasyon meselesinde de gerekli tedbirleri alıyoruz. Hiçbir ekonomik temeli olmayan bahanelerle milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız."

Etiketler : kredi paketi deprem bölgesi faizsiz kredi
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