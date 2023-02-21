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21 Şubat 2023 Salı 23:27:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 23:27:00

Depremzede kadın, yüzer hastane TCG Bayraktar gemisinde doğum yaptı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzer hastaneye çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da doğum yapan depremzede kadın, kız bebek dünyaya getirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemimizde bir yavrumuz daha dünyaya geldi.

14 Şubat'ta doğan Hatice Deniz bebekten sonra dünyalar tatlısı bir kız evlat daha gemimizde dünyaya gözlerini açtı. Her iki kızımıza da sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : msb depremzede bakanlık

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