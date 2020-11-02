Hasar tespiti için başvuruya gerek yok!

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası binaların hasar tespitine yönelik işlemlerin nasıl yürütüldüğüne ilişkin sürecin nasıl olacağı, yeniden gündeme geldi. Alınan bilgiye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı 910 kişilik ekip bölgede hasar tespitine başladı. Yapılan tespitlere göre ilk etapta 2.234 bina tarandı. Bundan sonraki süreçte ise Bayraklı, Bornova ve Seferihisar’da hasar tespiti için başvuru şartı aranmayacak. O yüzden vatandaşların herhangi bir kuruma başvurması gerekmiyor.

17 İRTİBAT BÜROSU

Diğer ilçelerde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kriz merkezine bağlı 17 irtibat bürosuna yapılacak başvurular sonrasında hasat tespit çalışmaları yürütülecek. Hasar tespit çalışması yapılan evlerde, artçı sarsıntılar nedeniyle artan bir hasar durumu varsa vatandaşların hemen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne, AFAD’ın kurduğu kriz merkezine, valiliğe, kaymakamlıklara başvurarak, bilgi vermesi gerekiyor.

KISA SÜREDE BİTECEK

Elazığ depremi sonrası hasar tespit çalışmalarını 10 gün içinde tamamlayan Bakanlık, İzmir’de de hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede bitirmeyi hedefliyor. Bakanlık tarafından afet sonrası binalarda oluşan durum, ‘hasarsız’, ‘az hasarlı’, ‘orta hasarlı’, ‘ağır hasarlı’ ve ‘acil yıkılacak’ binalar şeklinde sınıflandırılacak. Hasar tespitinin tamamlanmasının ardından binalarla ilgili süreç da hemen başlayacak. Şu ana kadar bölgede 41 binada ağır hasar tespit edildi. Bu binalardan 6’sı tamamen yıkık durumda. İlk etapta ağır hasarlı 7 bina yıkılacak. Dört binada ise orta hasar tespiti yapıldı.

SINIFLANDIRMA NASIL YAPILACAK?

AZ HASARLI: Boya, sıva ve ince çatlak olan binalar. Bu binalarda oturanlar evine girebilir.

ORTA HASARLI: Yarık veya taşıyıcı elamanlarda çatlak olan binalar. Eşya tahliyesine izin verilecek ancak güçlendirme yapılmadan oturulmayacak.

AĞIR HASARLI: Taşıyıcı elamanlarındaki geniş ve yaygın kırılma olan binalar onarılmadan yıkılacak.

ACİL YIKILACAK: Bu tür binalar eşya tahliyesi yapılmadan yıkılacak.

LİSTELER 30 GÜN ASKIDA KALACAK

Hasar tespit sürecinde binalara verilen hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılmasına ilişkin verilen değerlendirme raporları sonuçları, muhtarlıklar ve/veya kaymakamlıklarda 30 gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılacak. Vatandaşlar, açıklanan sonuçlara, askıya çıktığı gün itibarıyla 30 günlük yasal sürede AFAD İl Müdürlüğüne ya da kaymakamlıklara dilekçeyle itiraz edilebilecek. Acil yıkılacak binalar ilan edildikten sonra 3 gün içerisinde kat maliklerinin itirazı olursa tekrar inceleme yapılacak, tekrar acil yıkılacak kararı verilirse yıkım gerçekleştirilecek. Ayrıca onarımı mümkün olan yapıların 1 yıl içerisinde tadilatı yapılarak oturulmasına müsaade edilecek. Binaların hasar durumuna göre kira yardımı yapılacak.

DEPREMZEDEYE 30 BİN TL YARDIM

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rızabey Apartmanı’nda açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hasar tespitinin sürdüğünü belirterek depremzedeye yapılacak yardımların miktarını açıkladı.

TAŞINMAYA 13 BİN TL

Kurum’un verdiği bilgiye göre yıkılmış veya yıkılacak binalardan eşyasını alamayan vatandaşa 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Kira ve taşınma yardımı ise ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira verilecek. Kurum “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda” dedi.

41 BİNA AĞIR

Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü belirten Kurum “2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41’e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor” dedi. Kurum 150’ye yakın esnafın ise 15 milyon lira tutarında zararı olduğunu açıkladı.

Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında ‘çürük’ raporu verildiği yönündeki iddialar üzerine Bakan kurum “Rızabey ve Doğanlar apartmanına ilişkin bakanlığımıza, il müdürlüğümüze ve valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu” dedi. Kurum, Rızabey apartmanının yanında yıkılma tehlikesi yaşayan bina ile diğer ağır hasarlı binaları lazer tarayıcılarla sürekli takip ettiklerini de anlattı.

EMLAKÇILAR KOMİSYON ALMAYACAK

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, sosyal medyada paylaşılan “İzmir’de ev kiralarının yükseltildiği” iddialarıyla ilgili, fotoğraflarda gösterilen ilanların, hangi ilde olduğunun belli olmadığını söyledi. Bölgedeki emlakçıların kapalı olduğunu dile getiren Güleroğlu “Deprem sonrası herkes fedakarca çalışıyor. Böyle bir durum varken sosyal medyadaki bu tür paylaşımların provokatif olduğunu düşünüyorum. Emlakçılar olarak depremzedelerden hizmet bedelini almayacağız” dedi.

10 BİN KİŞİ ‘ACİL DURUM BUTONU’NA BASTI

İzmir’de yaşanan deprem, doğal afetlerde iletişimin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Enkaz altındaki onlarca vatandaş cep telefonlarıyla iletişim kurarak kurtuldu. Binlerce kişi ise BiP’in ‘Acil Durum Butonu’ ile yakınlarını bilgilendirdi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “BiP için geliştirdiğimiz Acil Durum Butonu geçtiğimiz yılın aralık ayından bu yana hizmet veriyor. İzmir depremi sırasında da 1 milyondan fazla kişi bu uygulama üzerinden arama yaparken, depremden etkilenen 10 bine yakın kişi ise yaklaşık 40 bin yakını ile konumunu Acil Durum Butonu üzerinden paylaştı” dedi.