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29 Nisan 2023 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 13:00:00

Depremzede çocukların yüzü hediyelerle gülüyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzede çocuklar, hayırseverler ile devlet yetkililerinin verdiği hediyelerle mutlu oluyor.

Nurhak ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilen Bolu Valisi Erkan Kılıç, Türkiye'nin dört bir yanından 6 Şubat depremlerinin vurduğu bölgeye gönderilen yardım malzemelerinin yanı sıra oyuncak ve hediyelerin dağıtımını da sağlıyor.

Vali Kılıç, ilçeye bağlı Tatlar ve Kullar mahallelerini ziyaret edip, çalışmaları inceledi ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyareti esnasında çocukları da unutmayan Kılıç, çeşitli yiyecekler ve meyve suları ile Bolu'dan gönderilen futbol toplarını çocuklara dağıttı.

Topları alınca büyük sevinç yaşayan çocuklardan Recep Tayyip Kavun, AA muhabirine, kendilerine top dağıtılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç'a teşekkür eden Kavun, tablet bilgisayar dağıtılmasını da istedi.

Hüsne Kılınç da tablet ihtiyacı olduğunu aktardı, köylerine daha fazla oyuncak dağıtılmasını talep etti.

Etiketler : kahramanmaraş depremzede çocuk hediye
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