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02 Mart 2023 Perşembe 16:32:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 16:32:00

Depremzede çocuklar için ruh sağlığı desteği mobil uygulaması hazırlandı

Kaynak: TRT Haber

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Facebook Paylaş Twitter Paylaş LinkedIn Paylaş Telegram Paylaş Whatsapp Paylaş E-Posta Paylaş Depremzede çocuklar için ruh sağlığı desteği mobil uygulaması hazırlandıABONE OLSağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzede çocuklar ve gençlere yönelik, mobil telefonlara indirilebilen "Özel Çocuklar Destek Sistemi" uygulamasıyla ruh sağlığı destek hizmeti sunduklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından depremzede çocuklar için ruh sağlığı destek sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, "Mobil telefonlara uygulama olarak indirilebilen 'Özel Çocuklar Destek Sistemi' uygulamamızla depremzede çocuklarımıza, gençliğe yeni adım atan arkadaşlarımıza ruh sağlığı destek hizmeti sunuyoruz. Uygulama 14 Şubat'tan beri aktif." bilgisini verdi.

254 GÖNÜLLÜ HEKİM GÖREV YAPIYOR

Sistemde, çocuk ve gençleri dinlemeye hazır 254 gönüllü hekim bulunduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Sayıları artacak. Acıların derinleşmesine izin vermeden yapılacakları yapmalıyız. Depremzede çocuklarımızın yakınları, gençler. Uygulamayı indirip operatörden randevu alın. Bu hepimize iyi gelecek."

Uygulamanın indirilebileceği linkler şöyle:

Apple store: https://apps.apple.com/app/id1506741875

Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.ozelcocuklardestek

PDF yardım linki: https://shgmnadirdb.saglik.gov.tr/Eklenti/45095/

Etiketler : fahrettin koca depremzede çocuk ruh sağlığı mobil uygulama

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