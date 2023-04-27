Depremzede can dostlar sevgi bekliyor

Deprem sonrası enkazdan kurtarılan 286 kedi ve köpek, Ankara'da yeni yuvalarına kavuşmayı bekliyor. Can dostların bakımlarını yapan yetkililer, "Hayvanların şu an en çok sıkıntı çektiği konu, çevrelerinde onları sevecek birilerinin olmaması" diyor.

İHTİYAÇLARI ÜCRETSİZ KARŞILANIYOR

Yaşamdan Yana Derneği ve Animal Save Türkiye Grubu, 6 Şubat'taki depremlerin ardından enkazdaki 286 kedi ve köpeği sağ kurtardı. Kurtardıkları hayvanları tedavi için Ankara'ya getiren dernek, psikolojik ve fiziksel zarar gören can dostların ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor. Veterinerler tarafından özenle tedavi edilen hayvanlara, rehabilitasyon sürecinin ardından yeni yuva aranıyor.

TRAVMAYI ATLATMALARI İÇİN YUVA

Depremin insanlar kadar hayvanları da etkilediğine işaret eden Yaşamdan Yana Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Engin, "Hayvanların şu an en çok sıkıntı çektiği konu, çevrelerinde onları sevecek birilerinin olmaması. Başlangıçta sahipsiz hayvanlara çok ilgi vardı ama ne yazık ki şimdi öyle değil. Travmayı atlatabilmeleri için sevgi görebilecekleri yuvaya ihtiyaçları var" diye konuştu.