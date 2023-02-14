Depremzede 508 çocuk kimlik tespitlerinin ardından ailelerine teslim edildi
Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 508 çocuğun kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edildiğini açıkladı.
Açıklamada, refakatçisi olmayan 1396 çocuktan 721'inin tedavisinin devam ettiği, 167'sinin ise tedavisinin tamamlanarak kurum bakımına alındığı ifade edildi.
Refakatçisi olmayan 1396, tedavisi devam eden 721 çocuk bulunmaktadır.— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 14, 2023
167 çocuk tedavisinin ardından kurum bakımına alınmıştır.
508 çocuğumuz kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilmiştir.
Kimliği tespit edilen 1114, edilmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır. pic.twitter.com/sqzIyk6Pl7
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