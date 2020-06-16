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16 Haziran 2020 Salı 11:10:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 11:10:00

Depremlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayan TADAS devrede

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Hasar yapıcı deprem niteliklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak AFAD Türkiye İvme Veri Tabanı ve Analiz Sistemi devreye girdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Türkiye İvme Veri Tabanı ve Analiz Sistemi'nin (TADAS) devreye alındığını açıkladı. Bu sistem, hasar yapıcı deprem niteliklerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ndeki verilerin, araştırmacıların kolay ve hızlı erişimiyle çözümlenebilmesi için internet üzerinden yayınlama çalışmaları başlatıldı.

DEPREM VERİLERİ ERİŞİME AÇILDI

Bu kapsamda hayata geçirilen ve tadas.afad.gov.tr internet sitesinden erişilebilen TADAS uygulamasıyla, şimdilik 795 istasyondan toplanan 8 bin 691 depremin 145 bin dalga formu analize açılmış durumda.

DEPREMLER DAHA NET ANALİZ EDİLEBİLECEK

Yeni sistem, deprem araştırma ve mühendisliğinin gelişmesine katkı verecek. Böylece depremler daha net kavranacak ve analiz edilecek. Bu sayede gelecekte, depreme dayanımı daha yüksek yapı tekniklerinin ortaya çıkarılması mümkün olacak.

Deprem araştırmacılarına otomatik sunduğu analizlerin ham verilerle manuel yapılmasına da imkan veren TADAS, saklama ve paylaşımı mümkün kılıyor.

Yerli kaynaklarla geliştirilen yazılım sistemi, dünya çapındaki araştırmacılara da hizmet verecek.

Kullanıcı dostu olarak tasarlanan TADAS, aynı anda çok fazla sayıda kullanıcının sistemde veri analizi yapabilmesini sağlıyor.

Modern mimari ve açık kaynak kodlu yapısıyla inşa edilen sistem, uzun yıllar hizmet edecek altyapı ile sektördeki gelişmelere uyum sağlayabilecek şekilde oluşturuldu.

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