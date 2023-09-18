Depremlerden etkilenen İslahiye esnafı yeni iş yerlerinde faaliyet gösteriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri yıkılan veya hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki esnaflar, İpekyolu Kalkınma Ajansınca finanse edilen, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde yapılan yeni iş yerlerinde faaliyet gösteriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde iş yeri yıkılan veya hasar gören İslahiye esnafına yeni iş yerleri teslim edildi.

İlçede kurulan İpekyolu Büyük ve İpekyolu Küçük adlı iki çarşıda 89 iş yeri bulunuyor. Yaklaşık 16 bin metrekare arazi üzerine kurulan çarşılarda dükkanların büyüklüğü 50 ila 100 metrekare arasında değişiyor.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"



Züccaciye satışı yapan Abduldakir Vuranoğlu, yeni iş yerlerinin teslim edilmesi dolayısıyla memnun olduklarını söyledi.

Deprem sürecinde zor günlerden geçtiklerini belirten Vuranoğlu, şunları kaydetti:

"Rızkı veren Allah'tır dedik, dükkanımızı açtık. Depremde 3 evimiz ve dükkanımız yıkıldı. Esnaf kredisinden faydalandım. Rızkımızı bekliyoruz. Şu anda konteynerde kalıyoruz. Bugünler gelip geçer. Allah devletimize zeval vermesin."

Esnaf Yunus Emre Arslan da yeni iş yerini beğendiklerini dile getirerek, "Emlak Konut'un yaptığı bir dükkan kura yöntemiyle bize de verildi. Allah, devletimizden razı olsun. İş yerimizi açtık. Normal hayatımıza dönmeye çalışıyoruz." dedi.

Murat Akşan da prefabrik dükkanda işlere başladıklarını, deprem sürecini unutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Akşan, "Devletimiz iş yeri ve ev konusunda çok yardımcı oldu. İş yerimizi açtık çok şükür evimize ekmek götürüyoruz. Şu an çok memnunuz." şeklinde konuştu.