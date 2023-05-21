VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hastane duvarlarını renklendiren kalpler
Balıkçıl bir dinozor türü keşfedildi
‘Aşkın Olayım' artık Icardi'nin şarkısı
Rusya yolcusu
"Yeni yuvalarınıza kavuşacaksınız"
Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem
21 Mayıs 2023 Pazar 12:45:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 12:45:00

Depremlerden etkilenen İskenderun'da 1451 kalıcı konutun inşası sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan 1451 konutun inşası devam ediyor.

"Asrın felaketi"nden etkilenen İskenderun'da depremzedeler için kalıcı konutların yapımı amacıyla TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

İlk etapta Düğünyurdu Mahallesi'nde 492, Aşkarbeyli Mahallesi'nde 959 konutun projesi hazırlandı ve yapımına başlandı.

Çocuk oyun alanları, parklar ve spor sahaları gibi sosyal donatıların da yer alacağı siteler şeklinde yapılan konutların inşasında 300 işçi görev alıyor.

Yapımının yüzde 15'i tamamlanan konutların, yıl sonunda depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

RADYE TEMEL ÜZERİNE TÜNEL KALIP SİSTEMİ UYGULANIYOR

TOKİ Uzmanı İnşaat Mühendisi Abdülselem Doğan, konutların radye temel üzerine tünel kalıp sistemi yöntemiyle yapıldığını söyledi.

Düğünyurdu Mahallesi'nde daha önce yapılan TOKİ konutlarının depremleri hasarsız şekilde atlattığının altını çizen Doğan, "asrın felaketi"nin ardından aynı mahallede konut inşasına başladıklarını ifade etti.

Konutların yapımında yüzde 15 seviyesine ulaşıldığını belirten Doğan, "Hummalı bir çalışmayla konutları yıl sonunda teslim etmeyi planlıyoruz." dedi.

Doğan, 300 işçinin vardiyalı şekilde çalıştığı şantiyede ilk bloğun ikinci kat tünel betonunun döküleceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hemen aşağı tarafta 959 konutun 17 temeli bitme aşamasında. Bunlar 24 blok ve 48 bloktan oluşmaktadır. Burada sadece deprem konutları değil, çocuk oyun alanları, spor alanları, parklar hepsini inşa ediyoruz. Vatandaşları konforlu şekilde inşallah evlerine oturtmayı planlıyoruz."

Etiketler : hatay iskenderun deprem konut toki
Demet'i unutamadı

Demet'i unutamadı
"2.5 yıl ailece bir aradaydık"

"2.5 yıl ailece bir aradaydık"
Anne-kızın eğlence günü

Anne-kızın eğlence günü
Kendini şanslı görüyor

Kendini şanslı görüyor
Aşıklar ilk kez görüntülendi

Aşıklar ilk kez görüntülendi
Hünel'e sahnesinde Kayseri altını

Hünel'e sahnesinde Kayseri altını
Önce vatandaşlık sonra düğün

Önce vatandaşlık sonra düğün
Hoşçakal Patron

Hoşçakal Patron
Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum

Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX