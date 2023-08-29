Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı yapıldı.
Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Bu kapsamda, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.
Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.
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