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29 Ağustos 2023 Salı 14:37:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 14:37:00

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Etiketler : Kent merkezi Antakya ilçesi Akasya Mahallesi
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