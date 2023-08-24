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24 Ağustos 2023 Perşembe 13:58:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 13:58:00

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı iki özel hastane ve 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Depremlerde ağır hasar alan başta merkez ilçe Antakya ve Defne olmak üzere Samandağ, Yayladağı, İskenderun, Kırıkhan ilçelerindeki binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde çevresinde güvenlik önlemi aldığı iki özel hastane ile 4 binada kontrollü yıkım gerçekleştirdi.

Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Etiketler : Depremler ağır hasar Antakya ve Defne
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