Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.
Depremlerde ağır hasar alan başta merkez ilçe Antakya ve Defne olmak üzere Samandağ, İskenderun, Kırıkhan ilçelerindeki binalarda çalışmalar sürüyor.
Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapılar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.
Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.
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