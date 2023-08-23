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23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:34:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:34:00

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Depremlerde ağır hasar alan başta merkez ilçe Antakya ve Defne olmak üzere Samandağ, İskenderun, Kırıkhan ilçelerindeki binalarda çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapılar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Etiketler : Deprem ağır hasar Antakya ve Defne
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