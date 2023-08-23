Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerde ağır hasar alan başta merkez ilçe Antakya ve Defne olmak üzere Samandağ, İskenderun, Kırıkhan ilçelerindeki binalarda çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapılar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.