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10 Haziran 2023 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 12:30:00

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Antakya, Defne, Samandağ, Altınözü, İskenderun, Arsuz, Hassa, Belen, Kırıkhan, Reyhanlı, Kumlu ve Payas ilçelerinde, afetin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan yapılar, ekiplerin kontrolünde iş makineleriyle yıkıldı.

Çalışmaları bazı ev sahipleri de takip etti.

Etiketler : deprem hatay bina yıkım
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