Depremlerden ağır hasar alan bina yıkıldı
Kaynak: AA
Hatay'da meydana gelen depremlerden ağır hasar alan 4 bina, ekipler tarafından kontrollü yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.
Bu kapsamda, Cebrail Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.
Binaların iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar enkaz döküm alanlarına götürüldü.