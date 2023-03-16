16 Mart 2023 Perşembe 15:10:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 15:10:00
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 284 kişi tutuklandı
Kaynak: AA
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Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda hakkında adli işlem başlatılan 1219 şüpheliden 284'ünün tutuklandığını bildirdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda hakkında adli işlem başlatılan 1219 şüpheliden 284'ünün tutuklandığını bildirdi.
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