Depremlerde yaralanan 3 kişi İstanbul'a getirildi

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25 Şubat 2023 Cumartesi 07:45:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 07:45:00

Depremlerde yaralanan 3 kişi Adana'dan İngiliz askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 3 kişiyi taşıyan İngiliz askeri kargo kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Türkiye'nin 3 bölgesinde yer alan 11 ili etkileyen depremlerdeki arama kurtarma faaliyetlerine destek için gelen İngiltere'ye ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan 3 yaralı depremzedeyi alarak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirdi.

Havalimanında görevli askerlerin de yardımıyla sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralı depremzedelerle birlikte 3 refakatçi de aynı uçakla İstanbul'a getirildi.

Etiketler : asrın felaketi deprem kahramanmaraş istanbul

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