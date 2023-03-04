Depremlerde Gaziantep'te yıkılan bir binanın müteahhidi Kars'ta yakalandı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan bir binanın müteahhidi, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yakalandı.
Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremlerde yaptığı binanın yıkılması nedeniyle Gaziantep Nurdağı Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranması olan müteahhit S.Ç.K'nin (49), Sarıkamış'taki bir otelde konakladığını tespit etti.
Gözaltına alınan S.Ç.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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