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23 Haziran 2024 Pazar 09:43:00 - Güncelleme:23 Haziran 2024 Pazar 09:43:00

Depremlerde bina zayıflığı kadar önemli... Her evin zemini bu haritada

Kaynak: DHA

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Bülent Ecevit Üniversitesi'nden bilim insanlarının geliştirdiği uygulamayla, vatandaşlar Türkiye'deki her noktada oturdukları ya da satın alacakları evin zemin durumunu öğrenebilecek.

Depremlerde bina zayıflığı kadar zeminin durumu da yıkım riskini artırıyor. Türk bilim insanları, vatandaşların endişesini giderecek internet tabanlı, interaktif bir sistem geliştirdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, yurdun her noktasının zemin bilgilerini gösteren 'Deprem Bilgi Sistemi'ni anlattı. Türkiye'nin tüm zemin bilgilerini ve jeofizik verilerini içeren bilgileri Amerikan Jeoloji Servisi'nden temin ettiklerini söyleyen Kutoğlu, "Uygulama sayesinde vatandaşlarımız kendi oturdukları yer ya da satın almak istedikleri evle ilgili zeminin durumuna kolayca erişecek" dedi.

GÜNDE 5 SORGULAMA HAKKI

Zeminlerin sağlamlık ya da zayıflık seviyesinin 'www.deprembis.com.tr' adresinden öğrenilebildiğini belirten Kutoğlu, ücretsiz uygulamanın günlük 5 tıklamayla sınırlandırıldığını aktardı. Kutoğlu, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımız her çıkan haberde endişe duymak yerine kendi zemin ve lokasyonlarıyla ilgili sorgulama yapabilecek. Bu veri, 740 metreye 925 metrelik bir çerçeve içerisinde bilgi sağlıyor. Elbette en sağlıklı bilgi parsel bazında yapılacak zemin etüdü ile elde edilebilir; ancak en azından mahalle bazında durumlar görülebilecekler."

FAY HATLARI DA DA EKLENECEK

Fayları ve oluşturabilecekleri deprem büyüklüğünü de uygulamaya eklemek için çalıştıklarını söyleyen Prof. Kutoğlu, "Bir sonraki aşamada, vatandaşlar hem bölgelerindeki fayları görebilecekler hem de bu fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini, en son kaç yılında kırıldığını ve o günden bugüne ne kadar enerji biriktirmiş olduğunu görebilecekleri şekle getireceğiz" dedi. Çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanacağı öğrenildi.

AYNI MAHALLEDE BİLE FARKLILIK OLABİLİR

Deprem riski bulunan bölgelerle ilgili haberlere değinen Şenol Hakan Kutoğlu, "Bu haberlerde bazı illerin, ilçelerin, mahallelerin isimleri sayılıyor. Ancak bütün bir ilin, ilçenin zemininin kötü olduğu anlamına gelmiyor" dedi. Aynı mahallede bile farklı zemin türleri olabileceğini belirten Kutoğlu, uygulama sayesinde artık herkesin zemin durumunu öğreneceğini dile getirdi.

Etiketler : deprem bina zemin deprem bilgi sistemi
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