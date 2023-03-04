Depremle ilgili provokasyon yapan 54 hesap yöneticisi tespit edildi

Depremle ilgili provokasyon yapan 54 hesap yöneticisi tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siper suçların önlenmesine yönelik 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 54 hesap yöneticisi tespit edilerek, ilgili birimlere gönderildi.