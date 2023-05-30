VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak
Yunanistan basınında Erdoğan'ın seçim zaferi: Bizim için ne anlama geliyor?
Milli elektrikli trenin üçüncü setin yakında raylara inecek
ASELSAN'dan 1 milyar 89 milyon lira ve 34 milyon dolarlık ilave sözleşme
"Hedefimiz çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir"
Çin, uzay istasyonuna yeni taykonot ekibini yolladı
30 Mayıs 2023 Salı 14:15:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 14:15:00

Depremin yıktığı Malatya'da afet konutları yükseliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılacak 8 bin 799 konutun inşası devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Depremlerden etkilenen kentler arasında yer alan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde de etaplar halinde afet konutları yükseliyor.

Mart ayında temellerin atıldığı bölgede 6 etapta yapılacak 8 bin 799 konutun bir kısmının kaba inşaatı tamamlandı.

"ÖRNEK DAİREMİZİ HAZIRLIYORUZ"

Şantiye şefi inşaat mühendisi Suat Sezen, afet konutlarının yapımını hızla sürdürdüklerini söyledi.

Depremin ardından bulundukları bölgede temel çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Sezen, sorumluluk alanlarında 3 etap halinde 3+1 büyüklüğünde 736 konut yapacaklarını ifade etti.

Sezen, şöyle konuştu:

"Şu an 16 temelimiz dökülmüş durumda, iki binamızın da kaba inşaat tamamlandı. Bir yandan temelleri döküyor, bir yandan da diğer imalatlarımızı devam ediyoruz. Konutları bir an önce yetiştirmeye çalışacağız. İnşallah ocak ayında çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Eylül ayı itibarıyla tüm kaba inşaatımızı bitirmiş olacağız. Şu an kaba inşaatı tamamlanan blokta örnek dairemizi hazırlıyoruz. Örnek dairenin iç imalatlarını yapıyoruz ve bunu diğer biten bloklarımıza uygulayacağız."

Yaptıkları binaların çok sağlam olduğunu dile getiren Sezen, "TOKİ'nin tüm sisteminde radye temel ve tünel kalıp sistemi devrede. Şu an TOKİ, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde de bu şekilde devam ediyor. Deprem konusunda çok hassas davranıyoruz. Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.

Etiketler : deprem malatya afet konutları toki
Çiçeği beğenilmedi

Çiçeği beğenilmedi
Tan ikiledi

Tan ikiledi
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
‘Mert gibisi çok var'

‘Mert gibisi çok var'
Disko kralı

Disko kralı
Sade Serenay

Sade Serenay
Aşk kısa sürdü

Aşk kısa sürdü
Betül Demir: Lahmacuna bin TL vermem

Betül Demir: Lahmacuna bin TL vermem
Her hafta 1 şarkı

Her hafta 1 şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX