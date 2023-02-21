VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremde babası ve 2 kardeşini kaybeden çocuk, annesiyle hayata tutunuyor
Bakanlıktan 'deprem desteğine haciz' iddialarına ilişkin açıklama
AB'nin gaz tüketimi son 6 ayda yüzde 19,3 düştü
Başkan Erdoğan çadır kentte depremzedelerle buluştu
Rusya, Türkiye dahil 19 ülkeye vize kolaylığı sağlayacak
Zelenskiy, Rus ordusunun Herson'a yoğun saldırı düzenlediğini duyurdu
Depremlerde can kaybı 42 bin 310'a yükseldi
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Binaların çöktüğü anlar kamerada
"Be ahlaksız! Vicdansız. Bu yenilir yutulur bir şey değil"
NATO'dan Rusya'ya çağrı!
Bakan Koca duyurdu: TUS ve YDUS ertelendi
Bakan Akar: 20 bin Suriyeli topraklarına döndü
AB'nin gaz tüketimi son 6 ayda yüzde 19,3 düştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Bu savaşın (Rusya için) stratejik bir fiyasko olduğu açık
AB: Hatay merkezli depremlerle ilgili durumu yakından takip ediyoruz
Depremler Akkuyu NGS'de hasara yol açmadı
ASKON Genel Başkanı Aydın'dan deprem bölgesine ilişkin "iş gücü" değerlendirmesi
Türkiye LPG Derneği'nin desteğiyle deprem bölgesine iki haftada yüzbinlerce tüp ulaştırıldı
Almanya'ya ihracatta ocak rekoru
İsrailli Team Jorge şirketinin seçimlere müdahale yöntemleri
Depremin ardından öğretmenler nelere dikkat etmeli?
"Gezen Sinema" çocuklar için deprem bölgesinde
Dünyada 21. yüzyılın sonuna kadar 3 bin dil yok olabilir
Bakan Koca'dan şebeke suyu açıklaması
21 Şubat 2023 Salı 17:11:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 17:11:00

Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Binaların çöktüğü anlar kamerada

Kaynak: İHA

ABONE OL

Deprem bölgesinde sahada enkaz kaldırma, ve yaraların sarılması için çalışmalar sürerken 7.6'lık ikinci depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkezi Elbistan'a ait cep telefonu kamerasına yansıyan ve yeni ortaya çıkan görüntüler korku dolu anları gözler önüne serdi.

İkinci depremin merkezi Elbistan Güneşli Mahallesi eski köy garajları mevkiinde bir kişi cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti.

Görüntüler de depremle birlikte yaşanan panik, çöken bir bina ile yıkılan başka binaların toz bulutları yansıdı.

O anlar depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Etiketler : deprem hatay görüntü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX