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15 Şubat 2023 Çarşamba 08:40:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 08:40:00

Depremin yeni görüntüleri dehşete düşürdü!

Kaynak: İHA

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen asrın felaketinde Malatya'daki binaların yıkıldığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan ve bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği Malatya'da depremin yeni görüntüleri dehşete düşürdü. Görüntülerde, binaların ardı sıra yıkıldığı görülüyor. Kentin üç farklı noktasındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şiddetli sarsıntı sonrası kabloların kıvılcım çıkartması, park halindeki araçların sallanması ve binaların ardı sıra yıkıldığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan görüntülerde, bir vatandaşın şiddetli depremden dolayı yürüyemediği ve emekleyerek ilerlediği görüldü.

Etiketler : Deprem park halindeki araçlar Malatya

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