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Depremin yaraları hızla sarılıyor: Konutların yapımında sona yaklaşıldı
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20 Ekim 2023 Cuma 20:02:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 20:02:00

Depremin yaraları hızla sarılıyor: Konutların yapımında sona yaklaşıldı

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta 146 bin 918 bağımsız bölümün yapımının devam ettiğini açıkladı

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'ı, tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak ayağa kaldırdıklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ta, 82 bin 104 afet konutu, 30 bin 310 köy evi, 34 bin 504 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere 146 bin 918 bağımsız bölüm yaptıklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Depremin ardından hızla başladığımız inşa ve ihya çalışmalarımızda 39 bin 121 afet konutu ve köy evimizin yapımında sona yaklaştık. 'Yerinde Dönüşüm' projemize de Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 40 bin 665 başvuru yapıldı, başvurular ve çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Sağlam ve güvenli yapılarla iklim dostu, 'Sıfır Atık' uyumlu, yeşil bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz."

Etiketler : DEPREM KONUTLARI Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği BAKANLIĞI Bakan Mehmet Özhaseki
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