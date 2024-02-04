Depremin vurduğu Gaziantep'te yaralar sarılıyor

İnşa çalışmalarının başladığı ilk adreslerden biriydi Gaziantep.

Deprem bölgesinde kalıcı konutlar için ilk kazma felaketin 18'inci gününde Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde vuruldu, 855 konutun temeli atıldı.

Depremin yıktığı her ev ve iş yerinin yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.

Gaziantep'e 41 bin 922 konut ve köy evi inşa ediliyor. Kalıcı deprem konutları hızla yükseliyor.

GAZİANTEP'E "AKILLI KÖY EVLERİ"



Gaziantep'te ilk köy evleri 44 günde tamamlandı. Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tören ile hak sahiplerine teslim edildi.

Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi'ndeki köy evleri "akıllı köy" uygulamasına sahip.

Ev sahipleri telefonlarına indirdikleri uygulama ile elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerini uzaktan kontrol edebiliyor; yangın ve su baskını gibi durumlarda önlem alabiliyor. Akıllı köyün ortak alanları, cami ve köy konağında elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanıyor.

Gaziantep'e yapılan 2 bin 456 köy evinin de büyük kısmı tamamlandı.

DEPREMZEDE ESNAF İÇİN YENİ DÜKKANLAR



Deprem bölgesinde ekonomik kalkınmanın sağlanması için de önemli adımlar atıldı. Esnaf için de harekete geçildi.

Nurdağı ve İslahiye ilçelerine çelik konstrüksiyondan iş yerleri yapıldı. Esnaf; çarşı alanına yapılan 328 iş yerine taşındı. Bu sayede bölgedeki ticaret kısa sürede canlandı.

AFET BÖLGESİNDE EĞİTİM



Eğitim öğretimin devam etmesi için İslahiye ve Nurdağı'na 9 prefabrik okul yapıldı. Ayrıca fiber kompozit sistemiyle Nurdağı ilçesindeki konteyner kente anaokulu inşa edildi. 5 derslikli okulda çimento, demir, beton ve tuğla kullanılmadı. 75 günde tamamlanan lego okul, doğal afetlere karşı dayanıklılığıyla öne çıkıyor.

Deprem bölgesine yeni atanan öğretmenlerin konut sorunu için de tedbirler alındı. Eğitim neferleri için konteyner lojmanlar kuruldu.

DEPREME DAYANIKLI HASTANE İNŞA EDİLİYOR



Asrın felaketi hastaneleri de vurdu, sarsıntının şiddetiyle birçoğu kullanılamaz hale geldi.

Depremde yıkılan hastaneler ve sağlık kuruluşları yerine tamamen ağır çelikten oluşan yeni hastaneler inşa ediliyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan devlet hastanesi yerine çok şiddetli depreme dayanıklı çelik yapıdan inşa edilen 80 yataklı acil durum hastanesi mayıs ayında hasta kabulüne başlamış olacak.

TAG OTOYOLU'NDA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI YAPILIYOR



Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu depremde zarar gördü. Günde binlerce aracın geçtiği otoyolun zemininde kaymalar tespit edildi. Karayolları Genel Müdürlüğünce yerin 30 metre altına fore kazık yerleştiriliyor. Şehitler Viyadüğü'nün beton ayakları ise çelik zırhla kaplanıyor. Bu sistemler sayesinde TAG otoyolu daha dayanıklı hale getiriliyor.

TARİHİ YAPILAR ZARAR GÖRDÜ



28 cami ile Gaziantep Kalesi de depremin yıkıcı etkisine dayanamadı. Zarar gören 6 bin yıllık kale aslına uygun olarak restore ediliyor. İbadete kapatılan camilerin onarımı ise sürüyor. Camilerden 4'ü ramazan ayında yeniden ibadete açılacak.

İMAR SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR



Devlet, kendi evini yaptırmak isteyenler için de tüm imkanlarını seferber etti. Depremzedelere hibe ve kredi desteği verilmeye başlandı. Gaziantep'te yerinde dönüşüm projesine başvuru sayısı ise 13 bin oldu.