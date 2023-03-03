Depremin şiddetinde en yeni görüntü!

Kahramanmaraş depremlerinde en fazla hasarın olduğu Gaziantep'in İslahiye'de ilçesinde deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaşanan sallantı, panik ve binaların yıkılma anları yer aldı.

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde facianın boyutu güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İslahiye'deki 7.7 şiddetindeki depremin yaşandığı anlardaki görüntülerde5 binanın çökme anı kameralara yansıdı. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli sabah 04:17 sıralarında gerçekleşen deprem anında İslahiye'deki bir marketteki raflarının sallanması da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kesilen elektrikler nedeniyle rafların döküldü ve yıkıldığı anların karanlık olması nedeniyle görüntülenemezken jeneratörün devreye girdikten sonra yıkılmış raflar ve dökülmüş ürünlerin görüntüleri kameralarda yer aldı. Aynı depremde İslahiye'deki başka bir güvenlik kamerasının deprem anında kaydettiği görüntülerde ise 5 katlı binanın çökme anı yer aldı.

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde öğlen saat 13:24'te meydana gelen deprem esnasında ise İslahiye'deki bir benzin istasyonun güvenlik kameraları yaşanan panik ile 6 katlı bir binanın çökme anlarını görüntüledi. Kameralar, İstasyon önünde bekleyen vatandaşların hızla araçlara binmeleri ve yayan olarak kaçmalarının yanı sıra binanın çökmesi ve hemen ardından yükselen toz bulutunu kayıt altına aldı.

DEPREMİN ŞİDDETİNDE EN NET GÖRÜNTÜ

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde öğlen saatlerinde meydana gelen depremin en şiddetli dalgaları ise bir başka güvenlik kamerasına yansıdı. Henüz yeri tam belirlenemeyen kamera görüntülerinde P olarak adlandırılan ilk dalgalar ile ikinci en şiddetli dalgası olan S dalgaları ile çevredeki sesler de net bir şekilde yer aldı. Depremin en yıkıcı dalgalarının kayıt altına alındığı deprem anındaki görüntülerde, sallantıyla birlikte tek katlı ahşap yapıdan hızla kaçan bir köpeğin panik anları da görüntülere yansıdı