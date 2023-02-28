Depremin şiddeti dehşete düşürdü!

28 Şubat 2023 Salı 11:20:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 11:20:00
Kahramanmaraş'taki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Malatya'da bir iş yerindeki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler, sarsıntının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yeni görüntüleri dehşete düşürdü.
Depremlerden etkilenen şehirlerde deprem anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
O görüntülere bir yenisi daha eklendi.
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