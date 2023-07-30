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30 Temmuz 2023 Pazar 16:44:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 16:44:00

Depremin merkez üssünde TOKİ konutlarının inşası son sürat sürüyor

Kaynak: AA

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6 Şubat'taki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından mart ayında temeli atılan kalıcı konut projesinde çalışmalar devam ediyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Karaelbistan Mahallesi'nde 4 bin 12 bağımsız bölüm şeklinde inşa edilen proje alanında incelemede bulundu.

Gürbüz, hedeflerinin konutların bir kısmını hak sahiplerine kasım ayında teslim etmek olduğunu belirtti.

Depremde evleri yıkılan veya ağır hasar alan depremzedeler için ilçede 10 bin bağımsız bölümün inşa edileceğini aktaran Gürbüz, depremin hemen ardından ilgili bakanlık ve kurumların desteğiyle afet konutlarının yükselmeye başladığı kaydetti.

Karaelbistan Mahallesi'nde süren TOKİ konutlarında yüzde 70 fiziki gerçekleşmeye ulaşan binaların olduğuna işaret eden Gürbüz, "Kasım ayı gibi biz inşallah burada inşa edilen konutların bir kısmının teslim edilmesini hedefliyoruz. Şu anda Karalbistan Mahalle'mizde yaklaşık 4 bin 12 bağımsız bölümümüz yapılıyor. Elbistan'da toplamda yaklaşık 10 bin bağımsız bölüm TOKİ tarafından yapılacak." diye konuştu.

Kırsal mahallelerde de afetzedeler için yapılan afet konutlarının inşa çalışmalarının sürdürüldüğünü aktaran Gürbüz, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan kırsal mahallelerdeki yaklaşık 800 konutumuz hızla ilerliyor. Orada da yaklaşık yüzde 50'lik orana ulaştık. Arkasından önümüzdeki yıl 6. aya kadar Elbistan'da şantiyesi kurulup temeli atılmış tüm yapılan toplu konutlar teslim edilmiş olacak. Böylece 10 bin konut TOKİ tarafından vatandaşlarımıza inşallah bütün sosyal donatılarıyla beraber en güzel şekilde teslim edilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yerinde dönüşüm projesi kapsamında vatandaşlarımıza bir kısmı hibe, bir kısmı uzun vadeli kredi şeklinde destek oluyor.

Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı da yerinde dönüşümü daha çok önemsediler. TOKİ'ye taşınmak isteyen hak sahiplerimiz bir taraftan tercih ve taleplerinin bu bölgelerde olmasını isteyecekler diğer taraftan tercihleri kendi yerinde olacak olan vatandaşlarımız da devletimizin vermiş olduğu imkanlar ve kredilerle beraber yerinde dönüşüme tabi olup yeniden depreme dayanıklı bir konut inşa edip inşallah eski yerlerinde yaşamlarını devam ettirecekler."

Gürbüz, yerel idareciler olarak afet konutlarının bulunduğu bölgenin alt ve üst yapıları ile tüm sosyal donatıları için gerekli çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : TOKİ deprem bölgesi deprem bölgesi konutlar kahramanmaraş
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