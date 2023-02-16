Depremin çocuklarına devlet şefkati

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yaralarının sarılması için devlet seferber oldu. 24TV muhabiri Yağmur Yıldız'ın haberine göre Malatya'daki Kayısı Araştırma Enstitüsü alanında kurulan çadır kentte çocukların ruh sağlığı da unutulmadı. Aile ve Milli Eğitim bakanlıkları psikososyal destek çadırları kurdu. Afetin travmasını yaşayan çocuklar, çadırlarını resimlerle süslerken, polis ve askerler de onlara eşlik ediyor

'GÜNDELİK HAYATA DÖNDÜRÜYORUZ'



Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde sosyolog Resul Toptaş, depremlerin ardından yurdun dört bir yanından bölgeye personel sevk edildiğini söyledi. Psikososyal ekiplerin ilk günden itibaren mahalleleri gezip çadır kentleri ziyaret ederek vatandaşa psikolojik destek sağladığını belirten Toptaş, "Depremden en çok kadın, çocuk, yaşlı ve engelli grupları etkilendi. Onları daha hızlı gündelik hayata döndürmeye çalışıyoruz" dedi.

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLER SAHADA

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER), deprem bölgesindeki çocuklara yönelik Psiko-Sosyal Destek Projesi'ni başlattı. Kahramanmaraş'ta çocukların depremden kaynaklı travmayı atlatmaları için çeşitli oyunlar, etkinlikler ve grup çalışmaları gerçekleştiren öğretmen ve psikologlar 1000'e yakın çocukla buluştu. İGEDER Yönetim Kurulu Başkanı İdris Topçuoğlu, deprem bölgesindeki çalışmalara yetkili makamlar ile işbirliği hâlinde devam edeceklerini söyledi. Topçuoğlu, projenin depremin etkilerinin görüldüğü diğer iller için de kısa sürede başlatılarak daha çok çocuğa ulaşma, psiko-destek sağlamayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Oyunlara çevik kuvvet polisleri ve askerler de eşlik ediyor.

İÇİNE KAPANAN KÜÇÜKLERE ÖZEL İLGİ



Milli eğitim ve aile bakanlıklarına bağlı uzmanlar, çocuklarla terapi sohbetleri edip oyunlar oynuyor. Tek tek çadırları gezip içine kapanık, çadırdan çıkmayan, oyunlara katılmayan çocuklarla özel ilgileniliyor.