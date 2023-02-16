Depremin ardından Gaziantep'e geçici barınma alanları kuruluyor

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16 Şubat 2023 Perşembe 12:47:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 12:47:00

Depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine geçici barınma alanları kuruluyor

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde, TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce, Nurdağı ve İslahiye ilçelerine, 32 bin 500 kişinin yaşayacağı geçici barınma alanları için çalışmalar başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te depremzedeler için TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yapılacak geçici barınma alanları yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşacak.

Nurdağı ilçesindeki geçici barınma alanı, 2 ayrı kesimde toplam 305 bin metrekare olarak planlandı. 19 bin kişinin yaşam süreceği ve 3 bin 208 birimden oluşan bu alanlarda, tüm sosyal imkan ve donatılar yer alacak.

Kurulacak geçici barınma alanları için altyapılar yapıldı, zemin düzleştirme çalışmaları bitti ve konteynerler getirildi.

İslahiye'de ise 2 bin 264 birimin yer alacağı 2 ayrı geçici barınma alanında, 13 bin 500 depremzede yaşayacak.

Toplam 190 bin metrekare büyüklüğündeki alanlarda, çocuk oyun alanları, spor alanları, anaokulu, okul, cami, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacak.

YENİ YERLEŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek yaptığı koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesine ilişkin istişarelerde bulunuyor. Kurum, kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Düzenlenen il koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanları için il yöneticileri, belediyeler, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerin fikirleri alınıyor.

Yeni yerleşim yerlerinin en doğru yere, en doğru zemine, en doğru teknikle yapılabilmesi ve fay hattına olan mesafesine göre alan tespitleri yapılıyor.

Etiketler : murat kurum barınma alanları kahramanmaraş

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