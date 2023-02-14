Depremin 9. gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor! İşte son durum

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor...



İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

00.20: Hatay'daki faaliyetleri yerinde takip eden Bakan Akar, deprem bölgesini ziyaret eden Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş ile bir araya geldi. Deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten el-Menguş, her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti. Milli Savunma Bakanı Akar da deprem ve sonraki çalışmalar hakkında bilgi vererek el-Menguş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

00.11: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adana'da depremden etkilenen 49 kişinin Deniz Kuvvetlerine ait uçakla Kocaeli'ne ulaştırıldığını duyurdu.

00:10 Bosna Hersekli bir arama kurtarma ekibi daha "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara destek vermek için Türkiye'ye uçtu.

00:01 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

KABİNE TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD merkezinde şu açıklamalarda bulundu: Adıyaman, Hatay ve Maraş'a odaklanmış durumdayız. 2 milyon 200 bin afetzedeye 3 öğün yemek verebilecek altyapıya sahibiz. Beslenme konusunda sıkıntısı olan afetzedeler bize ulaşabilirler. Uçaklarımızın yaptığı sortiler 4 bini aşmış durumda. 257 noktada çadır kent kurulumu tamamlanmıştır. Hasar tespit çalışmalarımızı bir hafta içinde tamamlayacağız. Ayni yardımların yönlendirilmesi için 144 ALO yardım hattı kuruldu. Gaz ve elektrik kontrollü şekilde verilmeye devam ediyor. Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda, 150'si okullarda oluşturulacak. Deprem bölgesindeki çalışmalar yarın Kabine toplantısında detaylı şekilde ele alınacak. Göç dalgası ile alakalı sorun yoktur. 130 bini aşkın jandarma ve polis personeli, sahada ek olarak sayısız asker güvenliği sağlıyor. Sınırlarımız kontrol altındadır.