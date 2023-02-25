248. saatte enkazdan çıkarılan Aleyna, yer altı görüntüleme cihazıyla bulunmuş

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25 Şubat 2023 Cumartesi 12:22:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 12:22:00

Depremin 248. saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna, yer altı görüntüleme cihazıyla bulunmuş

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in, komandoların yer altı görüntüleme cihazıyla yerini tespit etmesinden sonra Nallıhanlı madenciler tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kavak Asayiş Komando Bölüğü Yer Altı Görüntüleme ekipleri, 15 Şubat Çarşamba günü Kayabaşı Mahallesi'nde deprem nedeniyle çöken Atabey Apartmanı'nın enkazında sağ olan kişlerin olduğu bilgisini aldı.

İhbar üzerine bölgeye giden komandolar, "Proton Elic Yer Altı Görüntüleme Cihazı" ile enkaz alanında incelemede bulundu. Termal arama sayesinde 5 metre derinlikte 2 ısı tespit eden komandolar, durumu AFAD ekipleriyle paylaştı.

AFAD'ın koordinesinde enkaz altında çalışmaya başlayan Nallıhanlı madenciler, yaklaşık 20 saatlik çalışmanın ardından depremden 248 saat sonra 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i bulunduğu yerden kurtardı.

"İNŞALLAH BİR GÜN GÖRÜŞMEK NASİP OLUR"

Yer altı görüntüleme ekibinden Uzman Çavuş Önder Baydar, 15 Şubat Çarşamba günü akşam saat 17.00'de ihbar aldıktan sonra bölgeye gittiklerini söyledi.

İhbarı değerlendirdiklerini ve çalışmalara başladıklarını belirten Baydar, şöyle devam etti:

"Gidip baktığımızda 2 ısı tespiti aldık ve AFAD'a bilgi verdik. Yapılan çalışma sonucu sabah saatlerinde Aleyna Ölmez çıkarıldı. Çok mutlu olduk. Daha çok kişinin enkazdan sağ çıkarılmasını beklerdik. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. İlk haberlerde duyduğumuzda çok mutlu olduk, teyit etmek için olay yerine gittim. Madencilerle görüştüm. Madenciler bizim verdiğimiz bilgiler doğrultusunda 5 metre derinlikten Aleyna Ölmez'i sağ olarak çıkardılar. İnşallah bir gün görüşmek nasip olur. Ne mutlu ki şu an hayatta ve yaşıyor."

Ekipte görevli Uzman Çavuş Onur Ural da cihazlarının 1 kilometre alanda ve 50 metre derinlikteki ısıları tespit edebildiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki görevlerinin ardından merkez ilçelerde göreve başladıklarını anlatan Ural, "Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduk. Cihaz, yerin 50 metre derinliğinde ısı yayılıp yayılmadığını bulup metre olarak veriyor. Verdiğimiz noktalarda da AFAD ve madenciler arama yaptı, çoğu yerde olumlu sonuçlar aldık." diye konuştu.

"CİHAZLA 90 KİŞİYİ TESPİT ETTİK"

Ural, arama kurtarma çalışmalarında en son aldıkları ısı tespitinde Aleyna Ölmez'i bulduklarını ifade etti.

Bölgede 7/24 görev yapmaya devam ettiklerini dile getiren Ural, şunları kaydetti:

"En son Aleyna Ölmez'in noktasını cihazla tespit ettik. Böyle bir olaya yön göstermek, insanların mutlu olduğunu görmek bizi gece gündüz çalışmaya itti. Bu cihazla binadaki tam noktayı tam tespit ettiğimiz için bizim verdiğimiz noktada arama yapılınca arama kurtarma süreleri kısalmış oldu. Cihazla 90 kişiyi tespit ettik. Keşke daha çok insanı kurtarabilseydik."

Etiketler : kahramanmaraş deprem enkaz aleyne dönmez yer altı görüntüleme cihazı komando

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