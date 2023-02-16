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16 Şubat 2023 Perşembe 16:45:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 16:45:00

Depremi yaşayan hamile kadınlardan 36'sı Kayseri'de doğum yaptı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'ye getirilen hamile kadınlardan 36'sı, bebeklerini Kayseri Şehir Hastanesinde kucaklarına aldı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Ak, depremin ardından doğum yapmayı bekleyen çok sayıda kadının hastaneye başvurduğunu söyledi.

Kayseri'nin, deprem bölgesine yakın olmasından dolayı yoğunluk yaşadığını vurgulayan Ak, "Kadın doğum kliniği olarak 190 hastayı muayene ettik. Bunlardan doğum zamanı gelen 25 hastamızın doğumunu sezaryenle gerçekleştirdik. 11 gebe ise normal doğumla bebeklerini dünyaya getirdi. Toplam 36 ailemizin bu zorlu günlerde mutluluğuna ortak olduk." dedi.

Ak, hamile kadınların büyük bir bölümünün Kahramanmaraş'tan geldiğini ve anne karnındaki bebeklerde depremden kaynaklanan herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti.

"MUCİZE OLARAK DÜNYAYA GELDİLER"

Hamilelerin gebelik sürecinde böyle bir stres yaşamasının olumsuz etkiler ortaya çıkarabileceğine dikkati çeken Ak, şunları kaydetti:

"Planladıkları gibi kendi şehirlerinde doğum yapamadılar. Buraya depremi yaşamış, yakınlarını kaybetmiş olarak geldiler. Hepsinin kendi şehrinde normal şartlarda doğum yapmasını isterdik. Böyle bir durumda biz de devletimizin imkanları sayesinde en iyi şartlarda bebeklerini kucaklarına almaları için elimizden geleni yaptık. Tek kişilik odalarda onların bakımını yaptık. Gidebilecek olanları hemen taburcu ettik. Gidecek yeri olmayanları da burada istediği kadar misafir ediyoruz. Devlet, millet hep birlikte bu süreci inşallah aşacağız. Tabi bu zorlu süreçte çok sayıda kaybımız oldu. Bu annelerin karnındaki bebekler daha korumalı oldular. Mucize olarak dünyaya geldiler. Bu yeni gelen çocuklarımız bizlerin umudu oldu."

Ak, doğan çocukların 20'sinin erkek, 16'sının kız olduğunu, erkeklerin bazılarına "Umut" ismi verildiğini kaydetti.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinden gelen ve kız çocuğu dünyaya getiren Emine Gümüş ise çok zor bir süreç atlattıklarını söyledi.

Deprem psikolojisinden halen kurtulamadığını belirten Gümüş, "Depremden sonra eşimin Burdur'daki arkadaşının yanına gidecektik. Yola çıktıktan sonra Kayseri'ye gelmeye karar verdik. Sonra doğum sürecim başladı. Burada herkes elinden geleni yaptı. Sağlıklı bir doğum için var güçleriyle çalıştılar. Hepsinden Allah razı olsun, hepsi bize hakkını helal etsin." diye konuştu.

Etiketler : kahramanmaraş deprem hamile doğum

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