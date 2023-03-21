Depremden kaçmaya gücü yok
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 230 kiloluk fil hastası (lenfödem) 73 yaşındaki Kevkep Uzunyiğit, rahatsızlığından dolayı dışarı çıkamadığı için Kahramanmaraş merkezli depremlere evinde yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 230 kiloluk fil hastası (lenfödem) 73 yaşındaki Kevkep Uzunyiğit, rahatsızlığından dolayı dışarı çıkamadığı için Kahramanmaraş merkezli depremlere evinde yakalandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde iki katlı binanın zemin katında yaşayan Uzunyiğit, "Duvardan duvara yatağım gitti, geldi. Sonraki depremlerde de duvar üzerime geldi. Dua ettim bol bol. Ne kalkabiliyorum ne oturabiliyorum ne dışarı çıkabiliyorum. Allah'a sığınıyorum" dedi.
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