Depremden etkilenen Yeşilyurt'ta 135 köy evinin kaba inşaatı tamamlandı

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar 7/24 esasına göre sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Yeşilyurt ilçesinde ihale edilen 605 köy eviyle 108 ahırın inşası devam ediyor. İlk etapta temelleri atılıp bitirilme noktasına gelen 135 köy tipi kalıcı afet konutu, kapı ve pencerelerin takılması, çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

Kuyulu Mahallesi'ndeki afet konutlarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AA muhabirine, 6 Şubat ve sonrasında kentte yaşanan depremlerin ilçeye büyük zarar verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kalıcı konut çalışmalarına başlandığını anlatan Çınar, ihalesi tamamlanan konutların yapımına hızla başlandığını, bu kapsamda ilçelerinin birçok noktasında hummalı çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

Çınar, havaların soğuması ve kışın yaklaşmasıyla çalışmaların hızlandığını belirterek, "Konutların hızlı şekilde hak sahiplerine teslim edilmesiyle inşallah yavaş yavaş tekrardan normalleşeceğiz. Şehir dışında olan, yakınlarının yanına gitmek zorunda kalan hemşehrilerimizi de Malatya'mıza, Yeşilyurt'umuza da davet etmiş olacağız." dedi.

"BİR KISMI YILBAŞINDAN ÖNCE TESLİM EDİLECEK"



Depremlerde Malatya genelinde 130 bin bağımsız bölümün hasar gördüğünü hatırlatan Çınar, şöyle devam etti:

"Bunların hemen hemen yarısı ilçemizde bulunuyor. Konut çalışmaları ilçemizde hızla devam ediyor. İlçemizde ilk etapta belirlenen ve ihalesi yapılan 605 köy konutu projemiz var. Toplamda da 2 bin 500'e yakın köy konutunun yapılması planlanıyor. Şu anda bulunduğumuz noktada 49 kırsal köy konutu yapılıyor. Bunlardan birkaç tanesi teslim edildi, diğerleriyle de ilgili hızlı bir çalışma var. Bir taraftan çatı çalışmaları, bir taraftan duvar imalatları, tesisat, çevre düzenlemesi gibi çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunun gibi kırsal mahallelerimizde inşaatı devam eden 14 ayrı nokta var ve bu 14 ayrı noktada da 605 köy konutuyla 108 de ahırın inşaatı devam ediyor. Bunlardan bir kısmı yılbaşından önce teslim edilecek. Diğerleri de peyderpey bittikçe 2024 yılında hak sahiplerine teslim edilecek."

Çınar, köy tipi afet konutlarının depreme karşı dirençli, yönetmeliklere uygun ve ailelerin rahatlıkla yaşayabileceği konforlu evler olduğunu dile getirerek, "Devletimiz, milletimiz el ele bu acıları hem bertaraf edeceğiz hem de vatandaşlarımızı kış gelmeden yeni yuvalarına, güzel evlerine kavuşturmuş olacağız." dedi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak hem iş makinesi hem insan kaynağı hem imarla ilgili hem de diğer bölgeyle ilgili müteahhitlere de yardımcı olmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirten Çınar, sözlerini, "El birliğiyle inşallah bu süreci de atlatacağız. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze, bütün yetkililere ve çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bir an önce inşallah bu sıkıntıların da bertaraf edileceğini ümit ediyorum." diye tamamladı.