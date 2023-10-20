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20 Ekim 2023 Cuma 17:49:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 17:49:00

Depremden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Kaynak: IHA/AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da bulunan ağır hasarlı 13 katlı 2 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor. Bugün de devam edilen yıkım çalışmalarında Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde bulunan 13'şer katlı 2 bloğun yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Yıkım işlemleri öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, bloklar 300 kilogram patlayıcı kullanılarak saniyeler içerisinde yıkıldı.

Bölgedeki yıkım işlemlerine önümüzdeki günlerde devam edileceği bildirildi.

Etiketler : malatya ağır hasarlı bina kontrollü yıkım
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