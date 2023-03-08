Depremden etkilenen kız öğrencilere madencilerden istihdam desteği

İMİB açıklamasına göre, Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşadığı deprem felaketinin ardından toplumun tüm kesimleri depremden etkilenen 11 ilin yardımına koştu. Felaketin üzerinden 1 ay geçerken, bölge ve bölge halkına destekler kesintisiz sürüyor. Devlet, sivil toplum kuruluşları, dernekler birbiri ardına devreye aldıkları destek programlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Madencilik Sektöründe Kadınlar Derneği öncülüğünde, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) destekleriyle depremden etkilenen kız öğrenciler için iş imkanı yaratılması adına "Geleceğin Cevheri" programı oluşturuldu.

"GELECEKLERİNİ BERABER PLANLAMAK İSTİYORUZ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Madencilik Sektöründe Kadınlar Derneği Başkanı Elif Tekin Alagül, deprem bölgesinde yaşayan, ailesi depremden etkilenen, madencilik sektörünün ilgili bölümlerinde üniversite eğitimi alan son sınıf öğrencileri ve yeni mezun kız öğrenciler için harekete geçtiklerini belirtti.

Alagül, "İlk aşamada üniversitelerin jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, harita mühendisliği, çevre mühendisliği, malzeme ve metalürji mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören son sınıf ve yeni mezun olmuş kız öğrencilerimize yoğunlaşacağız. Burada deprem bölgesindeki üniversitelerde öğrenim gören, ailesi deprem bölgesinde olan öğrencilerimize ilk etapta destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Projenin detaylarına ilişkin Elif Tekin Alagül, şunları aktardı:

"Dernek olarak üniversitelerimizle temasa geçmeye başladık. Üniversitelerden bu kapsama uyan öğrencilerimiz hakkında bilgi alıyoruz. Aynı zamanda madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizle de iletişim halindeyiz. Bu kız öğrencilerimizin çalışabileceği işletmeleri belirliyoruz. Aynı zamanda lojmanı olan işletmelerimizi de ön plana alıyoruz. Böylece kız öğrencilerimizin hem iş imkanı bulmasını hem de ilk etapta konaklama konusunda bir sıkıntı yaşamamasını amaçlıyoruz. İş imkanı yaratılmasının dışında, çalışmaya başlayan öğrencilerimize dernek içinde oluşturduğumuz ekiplerle belirli periyotlarda mentörlük desteği verilmesini sağlayacağız. Ayrıca yaşanan felaketin etkilerini bir nebze olsun azaltmak adına psikolojik destek verilmesini öngörüyoruz. Bu konuda da uzman ekiplerle temas halindeyiz. Onlara yol gösterici olmak, geleceklerini beraber planlamak istiyoruz. Geleceğin yetenekli cevherlerine ışık olmayı hedefliyoruz. Bu projenin devamında da halihazırda çalışan ancak deprem felaketi nedeniyle işini kaybetmiş kadın çalışanlarımızı ve erkek öğrencilerimizi de bu projeye dahil etmeyi hedefliyoruz."

"PROJEYİ İMİB İLE BİRLİKTE GELİŞTİRDİK"



Alagül, derneğin, 2 yıl önce 8 Mart'ta kurulduğunu anımsatarak, "Derneği kurarken misyonumuz, sektörümüzün ilgili bölümlerinde okuyan kız öğrencilerin istihdamına daha fazla katkı sağlamaktı. Bu konuda da çalışmalarımızı İMİB ile yapıyorduk. Yaşanan deprem felaketinin ardından İMİB ile birlikte bu projeyi geliştirdik ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü itibarıyla hemen devreye aldık. Bu noktada İMİB'e de destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için ne yapsak az kalır ancak, elimizden geldiğince desteklere devam etmeye çalışıyoruz. Sektör olarak her felaketin ardından nasıl destek için orada oluyorsak, yaralarımızı sarmak için de birlikte hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.