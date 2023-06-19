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19 Haziran 2023 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 14:00:00

Depremden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam etti

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürdü.

Afetin ardından yıkım kararı verilen Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar devam etti.

Ekiplerin, çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.

Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemlerin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Etiketler : hatay deprem bina yıkım
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