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27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:00:00

Depremden etkilenen Hatay Arsuz'da kalıcı köy evlerinin inşası sürüyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde kalıcı köy evlerinin inşası devam ediyor.

"Asrın felaketi"nden etkilenen Arsuz'da depremzedeler için kalıcı köy evlerinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan çalışmalar sürüyor.

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Haymaseki Mahallesi'nde ilk etapta 20 köy evinin temeli atıldı.

Kaya zemin üzerine radye temel olarak hazırlanan evlerin 1 yıl içerisinde depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor.

Etiketler : hatay deprem asrın felaketi köy evleri
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